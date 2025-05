Pancha Merino anuncia que debutará como comediante en show de stand-up: "Pretendo presentarme en la Quinta Vergara"

23 may. 2025 - 13:48 hrs.

Francisca Merino inició su carrera en televisión durante su juventud y, desde entonces, ha participado en numerosas teleseries como actriz, además de destacar como panelista en diversos programas de farándula. Sin embargo, actualmente tiene en mente un nuevo desafío profesional, esta vez alejado de la pantalla chica.

En el capítulo más reciente del programa "Tal Cual", Pancha compartió los proyectos que la tienen entusiasmada, entre ellos el lanzamiento de un nuevo pódcast enfocado en educación financiera. "Lo otro que se viene a full...", comentó, justo antes de hacer una pausa para pedir permiso a quien le hablaba por el sonopronter.

Lo más visto ahora Expresidente Macri revela que Trump le aconsejó "conquistar Chile para tener dos océanos"

Pancha Merino anuncia que debutará como comediante en show de stand-up

Tras recibir la autorización, la comunicadora se puso de pie para hacer un importante anuncio: "Se viene mi stand-up comedy. Voy a recorrer todo Chile haciendo mi stand-up comedy, y pretendo el 2027 presentarme en la Quinta Vergara".

Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela no salían de su asombro ante las declaraciones de Pancha, por lo que no dudaron en pedirle más detalles. Fue entonces cuando ella señaló que su debut será en febrero de 2027, de la mano de Miguel Anabalón, Mauricio Avendaño y Pablo Galleguillo.

Pancha Merino/Instagram

"Se vienen dos años muy buenos, llenos de pega y de variedad porque me gusta variar. Además, amiga tú sabes que nunca me he ganado ni un diploma de buena compañera, nunca me he ganado un premio... Aunque sea (que gane) una Antorcha", manifestó la intérprete.

En este sentido, reconoció que su gran sueño era "hacer humor, a mí me gustan las comunicaciones y como soy peleadora me gusta decir lo que nadie dice. A través del humor uno lo dice... con humor y no con amargura".

Todo sobre Famosos chilenos