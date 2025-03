Melina Noto habla de su embarazo junto a Pangal Andrade: "Era un bebé muy buscado, muy querido"

16 mar. 2025 - 18:15 hrs.

Pangal Andrade y Melina Noto se encuentran disfrutando de uno de los momentos más especiales de sus vidas, pues ambos serán padres por primera vez.

De hecho, la pareja ya compartió las primeras fotografías de su "dulce espera", donde se les puede ver posando junto a un perrito.

"Era un bebé muy buscado"

En conversación con Las Últimas Noticias, Melina Noto contó cómo ha vivido su gestación, reconociendo que se ha sentido "bien, bárbaro, la verdad. Con un poco de náuseas, eso hay que decirlo, pero la verdad es que súper bien, súper contenta. Era un bebé muy buscado, muy querido, de verdad fue esperado, así que estoy contenta también por eso, porque encuentro que llega en un gran momento de nuestras vidas, con mucho amor".

Melina Noto también indicó que "tengo 10 semanas. Ya pronto cumplo las 12 y ahí uno se aliviana un poco, así que cuidándome full en estos momentos en particular. Pero siento que he seguido haciendo mi trabajo, he seguido full, por ahí bajando un poquito la intensidad, pero de todas maneras muy contenta, pasándola bien, disfrutando, comiendo un poquito más también, pero la verdad es que disfrutándolo".

La conductora de televisión reconoció que su cuñada, Sara Luna Astorga, también se encuentra embarazada, por lo que ha compartido junto a ella esta etapa.

Sobre el vínculo con Sara, Melina Noto recalcó que "somos muy, muy amigas, es una de mis mejores amigas en el Cajón del Maipo (donde vive con Pangal Andrade), así que es relindo también vivir este proceso juntas. Nos prometimos tener un embarazo juntas y no lo planificamos".

"Un día me dijo: Estoy embarazada, y a los dos días me empiezan a dar sus síntomas y yo digo: 'Uy, puede que yo también esté embarazada'. Y me hago un test y le comento, 'amiga, yo también estoy embarazada'. Y tenemos cuatro días de diferencia. Es una locura. Así que ahí estamos", agregó la conductora de TV.

Polémica con Raquel Argandoña

Fue Raquel Argandoña quien filtró en un programa de televisión que Pangal y Melina se encontraban esperando a su primer hijo, hecho que generó críticas transversales por parte de algunos rostros del espectáculo nacional y de los cibernautas.

En un capítulo de "Only Fama", "La Quintrala" fue consultada respecto a la polémica que protagonizó, afirmando que "no se me salió, lo dije a propósito, porque yo lo siento. Yo soy muy directa, no sé cómo se sintió ella ni me interesa".

Sobre lo anterior, Melina Noto dijo que "no quiero hablar más del tema, no merece más mi tiempo. Yo lo dejé ir y me concentro también en mi momento".

