El mensaje de José Antonio Neme a Dany Aránguiz por su ausencia en Only Fama: "Si me hubiera escuchado no estaría en esa posición"

15 mar. 2025 - 02:05 hrs.

La noche de este viernes se emitió un nuevo capítulo del estelar de farándula de Mega, Only Fama, que contó con la inédita conducción de José Antonio Neme ante la ausencia de Fran García Huidobro, quien está de vacaciones.

Justo en el día de su cumpleaños, José asumió la conducción del programa que estuvo lleno de revelaciones y polémicas.

¿Qué le dijo José Antonio Neme a Daniela Aránguiz?

Pero Fran no fue la única que no estuvo presente en el programa de este viernes, ya que, Daniela Aránguiz, una de las panelistas de Only Fama, también tuvo que ausentarse.

Resulta que Dany se encuentra en Brasil resolviendo algunos asuntos personales, por lo que José Antonio aprovechó la instancia para recordar la advertencia que le hizo a la exmekano.

"Me siento solo, me siento como Daniela Aranguiz sin el mago Valdivia. Oye, Daniela Aránguiz está en Brasil, haciendo unos trámites", partió diciendo Neme.

"Le mandamos un besito grande. Pórtese bien, Daniela Aranguiz. Si me hubiera escuchado a mí, no estaría esa condición", avisó el conductor.

"Yo siempre, ah, bueno, niña. Siempre decía, escúchame, escúchame. Cuando fue Sami Reyes a ver una niña, gran deportista que está en Estados Unidos, le decía tremendo entrevistador. Ahí tienes un deportista", dijo en tono de broma Neme.

Todo sobre Only Fama