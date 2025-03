"Yo estaba en un infierno": Rodrigo Muñoz habló de su nueva relación amorosa con mujer 20 años más joven que él

14 mar. 2025 - 19:49 hrs.

El actor Rodrigo Muñoz conversó en televisión sobre su nuevo romance con una mujer 20 años más joven que él llamada Cecilia Warner, a quien conoció luego del fin de su matrimonio con la actriz Claudia Pérez, con quien tuvo un largo matrimonio que superó las tres décadas.

En el programa, emitido por CHV, Rodrigo dio detalles de lo duro que fue su separación con Claudia, asegurando que este episodio fue "lo más difícil que he vivido en mi vida", dejando en claro que, a diferencia de otras ocasiones, el término es "definitivo".

Cecilia y Rodrigo

El nuevo romance de Rodrigo Muñoz

Tras explicar que esta separación "no la vio venir", en medio de lo devastado que se encontraba, Cecilia comenzó a rondar en su vida. "Yo estaba muy mal, estaba muy triste y apareció una chica joven", señaló, en referencia a su actual novia.

Gracias a las redes sociales, los dos se conocieron, y comenzaron a conversar. "Ella una vez me escribió y me dijo 'admiro todos tus personajes, todo lo que haces, te he ido a ver al teatro'", recordó, agendando luego una cita presencial que dio pie al intenso romance que tienen hoy.

Cecilia y Rodrigo

"Yo estaba separado ya, y nos conocimos y de verdad que me salvó. Yo estaba en un infierno, estaba triste, no dormía, no podía comer. Me salvó. Yo estaba en una depresión, fui al psiquiatra, psicólogo y todo, entonces ahí empecé a ver nuevamente el brillo de las cosas, la luz", sentenció.

Para finalizar, Rodrigo enfatizó en que Cecilia, "me hizo sentir cariño nuevamente". Un amor que no teme mostrar en redes sociales, con románticas fotos en las que se les ve a los dos disfrutando del tiempo que tienen juntos.

Todo sobre Famosos chilenos