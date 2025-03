Rosario Bravo contó cómo nació su historia de amor con su marido 28 años mayor: "No me lo imaginaba para mi"

14 mar. 2025 - 11:26 hrs.

La influencer Rosario Bravo contó su historia de amor con su marido 28 años mayor, Carlos Caorsi, a quien conoció cuando ella tenía 23 años y él 51, y se desempeñaba como su jefe en el Hospital San Borja, ubicado en la región Metropolitana.

Recordemos que ella es enfermera, mientras que él es médico. En un programa de Radio Activa, la locutora de pódcast explicó cómo nació el romance. "Yo nunca lo vi con otros ojos, pero yo lo encontraba un hombre fantástico", señaló de entrada.

La historia de amor

Reconoció que incluso a sus amigas que eran separadas y tenían hijos, le recomendaba que conocieran al "doctor Caorsi", para que, eventualmente, naciera allí el amor. "Yo lo encontraba muy bueno y todo, pero yo, superconservadora, no me lo imaginaba para mí", asumió.

"Él era de esa gente como que uno se la va enchufando a todo el mundo. Yo estaba pololeando a todo esto y llega el doctor Caorsi y me dice, 'yo voy a ser una fundación y quiero que tú seas la enfermera' y me contrató. Yo trabajaba con él, yo estaba todo el día con él, entraba a pabellón con él, entraba consulta con él, todo el día con él. Pero él nunca me saludó de beso, nada", aseveró.

"Un día yo termino con el pololo que tenía y como que él cachó que yo había terminado y me dice, 'Rosario, necesito hablar contigo, ven a la cafetería (...) y me dice, yo estoy enamorado de ti, yo no iba a hacer mi vida con nadie, me voy a casar contigo", rememoró.

En este momento llevaban un año de relación laboral, y comenzó a surgir el amor, pero Rosario tuvo que vencer algunos resquemores propios de ella, y aprender a lidiar con algunos prejuicios, como el que sindica que está con él por interés. Algo que ella descartó de plano, puesto que, entre risas, confesó que ella paga varias deudas del hogar.

