Emeterio Ureta revela que el Negro Piñera le confesó su gran anhelo antes de morir: "Me dijo un disparate"

El empresario Emeterio Ureta compartió detalles sobre su último encuentro con Miguel "Negro" Piñera, poco antes de que este fuera hospitalizado y falleciera debido a complicaciones de salud derivadas de su diagnóstico de leucemia aguda.

Los amigos se reencontraron cuando ambos asistieron a la Gala del Festival de Viña 2025, el pasado 21 de febrero, tan solo una semana antes de que el músico falleciera. "Fue toda una casualidad, yo no lo veías hace dos meses", contó en el programa "Todo va a estar bien".

Emeterio Ureta revela que el Negro Piñera le confesó su gran anhelo antes de morir

"El marquéz del Arrayán" comentó que se topó con el "Negro" cuando el evento ya estaba terminando. "Yo estaba tomándome un trago y de repente pasó con un grupo de guardaespaldas y gente, y me dijo 'hola, Emeterio, cómo estai', y siguió de largo", recordó.

En este sentido, admitió que la interacción no fue lo que esperaba, ya que Miguel estaba molesto con él. "Partimos mal con el Negro esa noche, porque yo lo abrazo, saludo, y me dice 'yo estoy muy enojado contigo. Tú has hablado muy mal de Sebastián'", detalló.

Emeterio junro a Tita Ureta y el "Negro" Piñera

En ese momento, admitió que, efectivamente, se expresó de manera negativa sobre el fallecido expresidente, pero se justificó diciendo que fue por un "problema político" y agregó: "Yo he estado siempre molesto con Sebastián. Después que murió, yo seguí hablando mal de él".

Respecto a la última conversación que mantuvo con el intérprete de "Luna llena", Emeterio reveló que Miguel le confesó su gran anhelo: "Me dijo un disparate. 'Me quiero morir, no quiero más, me quiero ir a juntar con Sebastián'. Con el último amigo que estuvo, fue conmigo".

