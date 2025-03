Daniella Campos destapó intenso coqueteo con expareja de Raquel Argandoña: "Por ahí va la rabia conmigo"

13 mar. 2025 - 10:09 hrs.

El nuevo round entre Kel y Nano Calderón, generó una ola de reacciones en el mundo del espectáculo. El hijo menor de Raquel Argandoña sacó chispas con las fuertes acusaciones que hizo a través de Instagram en contra de su hermana.

Una de las figuras que se refirió al conflicto fue Daniella Campos, quien aprovechó su participación en Zona de Estrellas para hacer una inesperada confesión. La panelista sorprendió al revelar que en el pasado tuvo un coqueteo con una expareja de "La Quintrala".

Daniella Campos destapó intenso coqueteo con expareja de Raquel Argandoña

Según la exmodelo, habría sido nada más y nada menos que Hernán Calderón Salinas, exesposo de Raquel, quien habría mostrado interés en ella. "Nunca pololié con él, pero yo sabía que a él yo le gustaba", aseguró Campos.

Posteriormente, Daniella insinuó que este episodio podría ser una de las razones por las que no le agrada a la animadora. "¿Por qué voy a mentir? ¿Usted cree señora que a mí Raquel Argandoña me tenía mala por nada? No, pues“, afirmó.

Kel Calderón y Hernán Calderón Salinas/Instagram

La exMiss Mundo fue más allá y le envió un directo mensaje a Raquel: "¿Te cuento algo? Yo creo que debo ser del gusto de tus ex, porque me habla el Lolo Peña, soy amiga de Hernán... entonces creo que por ahí va la rabia conmigo".

Acto seguido, Campos destacó que el abogado la invitaba a cenar, le hacía regalos e incluso la pasaba a buscar. Además, reveló que hasta el día de hoy sigue recibiendo mensajes secretos de él, en los que le dice: "Me encantas".

Finalmente, la comunicadora recordó la fuerte discusión que ambas protagonizaron en las inmediaciones del canal TV+. Según Daniela, aquel día "cuando Raquel Argandoña me gritoneó entera (....) a la primera persona que yo llamé ¡fue a tu exmarido, Raquel!".

