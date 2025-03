Kel Calderón responde a Nano tras feroces ataques en su contra: "Espero no volver a tener relación con él"

07 mar. 2025 - 09:06 hrs.

El torbellino mediático desatado tras la filtración de la paternidad de Pangal Andrade sigue sumando a nuevos involucrados. Esta vez, quien decidió tomar la palabra fue Nano Calderón, quien irrumpió en la polémica con un mensaje en redes sociales que no dejó a nadie indiferente.

A través de Instagram, el influencer felicitó públicamente al kayakista. Sin embargo, lo que realmente encendió las alarmas fueron los ataques sin filtros en contra de su hermana, Kel, quien mantuvo una relación amorosa con Pangal en el pasado.

"Felicitaciones Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena. Te gorriaba (sic) con tus mismos amigos día y noche", señaló Nano. Además, afirmó con firmeza que fue su propia hermana quien, años atrás, divulgó las controvertidas imágenes de su expareja, Alejandra Álvarez.

La defensa de Kel Calderón tras los ataques de su hermano

Si bien la abogada se había mantenido al margen de la controversia, poco después de las declaraciones de Nano, decidió romper el silencio. También vía stories, Kel contestó: "Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver".

"Considero que no me corresponde para nada opinar sobre relaciones que no son la mía, eso es lo más respetuoso. No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora", continuó la hija mayor de Raquel Argandoña.

En el post, Kel también se refirió a Pangal y la llegada de su primer hijo: "Simplemente, desearle a Pangal toda la felicidad del mundo en la nueva etapa que comienza. Estoy segura de que será un tremendo padre".

Ante las acusaciones de haber sido ella quien le informó a Raquel sobre la paternidad de su expareja, respondió con firmeza: "Lo que otras personas puedan decir, teorizar o inventar en los medios de comunicación es una narrativa que les pertenece a ellos, no a mí".

"Sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de diez años y con quien espero no volver a tenerla en el futuro", sentenció.

Historias de Instagram de Kel Calderón

