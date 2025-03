"Te gorreaba con tus mismos amigos": Nano Calderón arremete contra su hermana Kel tras polémica con Pangal Andrade

07 mar. 2025 - 00:00 hrs.

Los hermanos Calderón Argandoña se suman al tren de declaraciones que rodea a la noticia de paternidad de Pangal Andrade. Esto, luego de que la noticia fuera filtrada por la propia Raquel Argandoña el lunes pasado sin consentimiento de las partes involucradas.

"Felicitaciones Pangal por rehacer tu vida con una mujer que sí vale la pena", expresó Hernán "Nano" Calderón a través de sus redes sociales en una declaración que fue luego respondida por su hermana, Kel.

"Te gorreaba con tus mismos amigos"

Luego de que tanto Pangal como su novia Melina Noto manifestaran su molestia frente a las declaraciones de Argandoña, es el propio hijo menor de "La Quintrala" quien decidió referirse al tema este jueves.

"No sé para qué le cuentan algo a una mina que filtró fotos xxx de Alejandra Álvarez, sin importarle hasta los hijos de ella... dos dedos de frente. Eso ya dice mucho de una persona", arremetió "Nano", haciendo referencia a su hermana mayor.

En el mismo texto que difundió a través de su cuenta de Instagram, Calderón acusó a Kel de haberle sido infiel a Pangal. "Te gorriaba (sic) con tus mismos amigos día y noche", declaró.

La respuesta de Kel

Luego de la publicación de su hermano, Kel Calderón también recurrió a sus redes sociales para referirse a la polémica. "Lo que otras personas puedan decir, teorizar o inventar en los medios de comunicación es una narrativa que les pertenece a ellos, no a mí", contestó.

Cabe recordar que la abogada de 34 años de edad es apuntada como quien habría compartido a Raquel Argandoña la noticia de que Pangal Andrade se convertiría en padre.

"Sobre mi hermano, no me puedo referir respecto a lo que diga alguien con quien no tengo ningún tipo de relación hace más de diez años y con quien espero no volver a tenerla en el futuro", concluyó Kel.

Todo sobre Famosos chilenos