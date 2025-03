Fue encontrada sin vida en su casa: Muere Pamela Bach-Hasselhoff, actriz de "Guardianes de la Bahía"

06 mar. 2025 - 17:08 hrs.

Este jueves se dio a conocer la muerte de la destacada actriz estadounidense Pamela Bach-Hasselhoff. La mujer de 62 años fue encontrada sin vida en su residencia de Hollywood Hills, en Los Ángeles.

Según consignó TMZ, el hallazgo ocurrió el miércoles 5 de marzo, luego de que su familia la fuera a visitar tras no tener noticias de ella. Si bien los paramédicos acudieron rápidamente, la exmodelo fue declarada muerta en el lugar.

Muere Pamela Bach-Hasselhoff, actriz de "Guardianes de la Bahía"

A lo largo de su carrera, Pamela participó en series como "El auto fantástico" y "Guardianes de la Bahía", donde encarnó a Kaye Morgan. Además, tuvo roles en telenovelas como "The Young and the Restless" y participó en el programa británico "Celebrity Big Brother" en 2011.

En su vida personal, Pamela estuvo casada con el actor David Hasselhoff, uno de los protagonistas de "Baywatch". El matrimonio duró 17 años y terminó en 2006 en medio de acusaciones de violencia doméstica de Pamela hacia el intérprete.

Pamela Bach-Hasselhoff y David Hasselhoff/AFP

A pesar de las disputas legales que mantuvieron en el pasado por la custodia de sus hijas, Taylor Ann y Hayley Amber, en los últimos años los actores lograron establecer una relación cordial y disfrutaban de la llegada de London, su primera nieta.

En diálogo con el citado medio, David lamentó la partida de su exesposa: "Nuestra familia está profundamente entristecida por el reciente fallecimiento de Pamela. Agradecemos las muestras de cariño y apoyo en este momento tan difícil, pero pedimos privacidad mientras afrontamos esta pérdida".

Las autoridades descartaron que hubiera terceras personas involucradas en la muerte de la celebridad e informaron que la causa de su fallecimiento fue una herida de bala autoinfligida.

