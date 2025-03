Rosario Bravo muestra los avances de los arreglos en la cocina de su casa: "No es desorden, es remodelación"

06 mar. 2025 - 18:46 hrs.

Rosario Bravo no se limita a compartir anécdotas de su vida con sus seguidores. En su rol de influencer, se adentra en su mundo cotidiano, mostrando su día a día y las dinámicas de la familia que formó con el cardiólogo Carlos Caorsi.

A través de su cuenta de Instagram, la enfermera ha compartido los avances de la remodelación de la casa donde vive junto a su esposo, Paolo (uno de los hijos de Carlos), y Salvatore, el pequeño hijo que tienen en común.

Rosario Bravo muestra los avances de los arreglos en la cocina de su casa

Tiempo atrás, Rosario expuso que tenía un gran desorden en la vivienda, pero que estaba trabajando en colocar todo en su lugar. Posteriormente, dejó ver el resultado de los arreglos que hizo una empresa en su baño y, ahora, fue el turno de la cocina.

"Esto no es desorden, es remodelación. No me juzguen", partió diciendo Rosario en un video publicado en sus stories donde aparece dirigiéndose hacia ese espacio de la casa. "¿Quieren ver cómo me está quedando la cocina? Miren", continuó.

En la grabación dejó ver que optó por un papel mural a rayas en la parte inferior, mientras que en la parte superior cuenta un elegante motivo de caballos. Este no fue el único lugar donde incorporó este animal en su decoración, ya que, según compartió, replicó un estilo similar en los muros del living.

Rosario Bravo y su decoración de caballos

"Obviamente que iba a poner caballos. Acá falta una moldura grande para que haga división arriba y abajo, miren mi cocina llena de caballos. Estamos esperando que vengan los amigos de los muebles a instalar los muebles y ahí se puede habitar, pero le faltan como dos semanas", explicó Bravo.

