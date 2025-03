"Le insistí al doctor": El procedimiento médico al que se sometió Tanza Varela previo a dar a luz

14 mar. 2025 - 02:15 hrs.

La empresaria y exchica reality, Constanza Varela, se encuentra embarazada del que será su tercer hijo junto a su esposo, el director chileno Matías Bize.

Tanza va a regresar a Chile luego de varios años viviendo en México para recibir a Roma, la niña de la cual ya tiene 36 semanas de embarazo.

¿A qué procedimiento médico se sometió Tanza Varela?

A través de su cuenta de Instagram, la mujer de 33 años compartió un video en el que explica un procedimiento médico al que se sometió previo a recibir a su bebé.

"Hoy me quitan el cerclaje, es un seguro que va en el cuello del útero y ¿cómo me van a quitar el cerclaje? Sin anestesia", explicó Tanza en el video.

"Le insistí al doctor que por qué no me pone, aunque sea un poquito de anestesia, pero no se puede. Y cuando ya ten quitan el cerclaje la guagua puede salir cuando ella quiera", explicó.

Además, la actriz explicó por qué regresará a Chile. "Nos vamos en junio, queremos pasar el posparto con nuestra familia, en nuestro país, esa es la realidad".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Tanza Varela (@consttantina)

