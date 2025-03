"Lograron el color perfecto": Blu Dumay sorprende con cambio de look realizado en Chile

13 mar. 2025 - 19:15 hrs.

Blu Dumay, la hija mayor de María Alberó, se encuentra en Chile por estos días. Además de aprovechar de visitar a sus amistades y familiares, la joven también se dio el tiempo para hacerse un "regaloneo" y visitar una peluquería.

Allí, Blu, quien vive en Miami, Estados Unidos, se realizó un llamativo cambio de look que mostró mediante sus redes sociales, específicamente Instagram, ocupando la opción de las "historias" de la aplicación.

Blu Dumay

El cambio de look de Blu

De acuerdo a lo que se puede ver en el video que publicó, Blu retocó el cabello rubio que luce hace ya varios años, iluminándoselo un poco más con nuevas mechas en tono ceniza, que nacen desde la raíz y se difuminan en las puntas con el resto del color.

"No se imaginan lo fascinada que estoy con mi pelo. Me encanta. Me fascina. Hace mucho no tenía así, rubio, rubio, rubio, y lograron el color perfecto sin que quedara pajoso, de hecho, está muy sanito, así que perfecto", expresó en el video.

Nuevo look de Blu Dumay

Blu reiteró que el salón de belleza se preocupó de realizarle un servicio profesional sin que dañaran la vitalidad de su pelo. "Se preocuparon de que quedara sanito y hermoso", redactó, agregando emojis de una cara con ojos vidriosos, una mano realizando un corazón estilo coreano y unos brillitos dorados.

Recordemos que Blu Dumay no quiso mudarse a Madrid, España, hasta donde se fueron a vivir su mamá, hermanos menores e Iván Zamorano, debido a que tiene una serie de proyectos que la ligan a la ciudad norteamericana.

Todo sobre Famosos chilenos