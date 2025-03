Descartó infidelidad a Denise Rosenthal: Daniela Pérez habla por primera vez sobre su relación con Camilo Zicavo

14 mar. 2025 - 13:03 hrs.

Una de las rupturas más mediáticas de 2024 fue la de Denise Rosenthal y Camilo Zicavo, quienes pusieron fin a su matrimonio en medio de rumores de infidelidad. Inicialmente, Daniela Pérez Muñoz fue señalada como la tercera en discordia en esta separación.

Daniela, quien es hija de los actores Rodrigo Muñoz y Claudia Pérez, guardó silencio durante meses, pese a los duros cuestionamiento que recibió en redes sociales. Sin embargo, recientemente dio su versión de su historia de amor junto a Camilo.

Daniela Pérez habla por primera vez sobre su relación con Camilo Zicavo

La actriz participó junto a su padre en el programa "La Divina Comida", donde ambos se refirieron a sus vidas amorosas. En este contexto, joven abordó la polémica que se generó cuando fue vista junto a Zicavo en una fonda durante las Fiestas Patrias del año pasado.

"A mí no me gusta hablar mucho de mi vida privada, la verdad", aclaró de entrada. De todas formas, aprovechó de mencionar que en ese entonces ella estaba soltera: "Yo igual me separé hace poco como mi papá, me separé en julio, llevaba cinco años con el papá de mi hija".

Daniela Pérez Muñoz/Instagram

En este sentido, remarcó que Camilo Zicavo tampoco estaba emparejado cuando surgió el romance, descartando la supuesta infidelidad hacia Denise: "Yo conocí a una persona soltera, estando yo soltera".

"La historia es mucho más fome de lo que pinta la vida. Todo el cahuín que se armó, que alguien había sido infiel y no sé qué, nada que ver", aseguró. Asimismo, hizo un llamado a no creer en todo lo que se dice en televisión: "Lo único que puedo decir es que no crean lo que ven en los programas de farándula".

Todo sobre Famosos chilenos