Detenido en medio de operativo anti drogas: ¿Quién es José Muñoz, el papá de Marcianeke?

El padre de Marcianeke, José Rolando Muñoz, fue detenido en Talca en medio de un operativo de la Policía de Investigaciones (PDI), en el Barrio Norte de la ciudad, incautando en su poder más de 1 kilo de cocaína, marihuana, dinero y armas de fuego.

De acuerdo al fiscal jefe de Talca, Héctor de La Fuente, en el control de detención que se celebrará este viernes 14 de marzo, se le imputarán dos delitos, tanto a José Muñoz como a su socio en esta estructura delictual: tráfico de drogas y tenencia y/o porte de armas de fuego y municiones.

De la Fuente enfatizó en que el vínculo familiar del detenido con Marcianeke es "accidental" y no manejan antecedentes que vinculen al cantante urbano con los delitos anteriormente mencionados.

¿Quién es el papá de Marcianeke?

José Rolando Muñoz se hizo conocido a la par con Marcianeke, por allá en el 2020, ya que él fue uno de los impulsores de la carrera del joven cantante, apareciendo en pantalla en varios programas en los que su hijo era el invitado principal.

Marcianeke y su papá

El vínculo era tal entre ambos, que incluso José llegó a ser apodado como "Papaneke" en redes sociales, creándose a sí mismo como un personaje en torno a Marcianeke, cuando estaba en el peak de su popularidad en el mundo de la música.

Sin embargo, la relación entre ambos sufrió un quiebre en 2024. Así lo contó el cantante en un reality de Canal 13, en el cual confesó que su padre tiene un problema de adicciones que le hizo tomar la decisión de alejarse de él, aunque siempre mantuvo la preocupación.

"Mi papá, cuando estuve fome, siempre estuvo. Yo le digo a mi papá que estoy aquí porque le estoy devolviendo la mano, no más. Pero que no abuse, porque todo ese tiempo en que me hablaba era ‘Hijo, ¿cómo estás?’ y después ‘¿Tenís unas 15 lucas?’", señaló en una conversación dentro del encierro.

Pese a que el interés económico de parte de su padre hacia él era evidente, el cantante manifestó que anhelaba reunir el dinero del reality para pagarle un tratamiento. "Estoy viendo unas buenas monedas para meterlo en un centro de rehabilitación", aseveró.

