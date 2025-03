Enrique Iglesias reacciona a caso viral de mujer que creyó que mantenía un romance virtual con él: "Es muy triste"

14 mar. 2025 - 14:13 hrs.

Al igual que ocurrió con el engaño del falso Brad Pitt, una nueva estafa virtual ha causado revuelo, esta vez con el caso de una mujer que creía estar en una relación amorosa con Enrique Iglesias. Tan convencida estaba, que estuvo a punto de dejar a su marido.

Esa es la historia de Guadalupe Cepeda, una fanática del cantante español, quien durante meses intercambió mensajes con alguien que se hacía pasar por su ídolo. Este "Enrique" le juraba amor eterno e incondicional, llegando incluso a enviarle una foto de un anillo de compromiso.

Enrique Iglesias reacciona a caso viral de mujer que creyó que mantenía un romance virtual con él

La mujer de 63 años desembolsó más de 3.000 dólares, más 2,8 millones de pesos chilenos, en tarjetas de regalo para el estafador. Por si fuera poco, estaba dispuesta a poner fin a su matrimonio con Martín Pérez para iniciar una nueva vida junto a él.

La verdad salió a la luz en el programa Primer Impacto. La repercusión fue tal que el propio Enrique Iglesias compartió en sus historias de Instagram una captura de la noticia, con el objetivo de alertar a sus miles de seguidores sobre la estafa.

El intérprete de "Héroe" escribió tanto en inglés como en español: "¡Atención! Solo conéctense con los perfiles oficiales y verificados de Enrique iglesias. Todos los demás son estafadores. Es muy triste ver a estos criminales abusar de la gente buena. ¡No se dejen engañar! Por favor".

Historias de Instagram de Enrique Iglesias.

Esta sería una respuesta a las súplicas de Guadalupe, quien, al contar su historia, pidió a Iglesias que le confirmara si todo era un fraude. A pesar de las pruebas de que todo era una mentira, ella seguía confiando en que realmente se trataba del cantante.

"Quisiera saber si eres tú para arreglar esto. Si me estás diciendo que me vaya contigo, que te vas a casar conmigo, pues dilo. Si no, también dime la verdad para quedarme en paz con mi matrimonio", expresó.

Todo sobre Famosos