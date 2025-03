"Lloré abrazada de Jorge como media hora": Dany Aránguiz se sincera sobre el desborde emocional que sufrió en supermercado

07 mar. 2025 - 14:02 hrs.

A comienzos de esta semana, Daniela Aránguiz compartió un video en su cuenta de Instagram en el que se le ve visiblemente emocionada. Entre lágrimas, contó lo difícil que ha sido para aceptar cómo sus hijos crecen y dejan de ser unos niños.

La panelista de "Only Fama" se encontraba en un supermercado comprando uniformes para el regreso de Jorgito y Agustina a clases. En su publicación, detalló que la tristeza que la embargaba, especialmente porque, en el caso de su hija, este sería el último año que lo haría, ya que este año cursará cuarto medio.

Dany Aránguiz se sincera sobre el desborde emocional que sufrió en supermercado

Posteriormente, en el programa "Sígueme", entregó más antecedentes de este desborde emocional. "Lo que pasa es que yo estaba en el supermercado, y estaba sin lentes... De repente, me puse a llorar de vieja que estoy, voy a cumplir 40 años este año", afirmó.

La opinóloga detalló que "me puse a llorar escogiendo los calcetines para el colegio. Entonces, yo lloraba, lloraba, lloraba y hasta que de repente empecé a cachar que la gente que trabaja en el supermercado me miraba y de repente una sacaba el teléfono".

"Yo no podía parar de llorar, este era un llanto muy exagerado. No lloro nunca, pero cuando lloro, lloro", continuó. Además, remarcó que decidió subir el registro a sus redes para explicar lo que realmente pasaba y que las personas que la vieron en el lugar no especularan al respecto.

Según comentó, todo partió luego de que se contactó con su hija por teléfono para saber si necesitaba que le comprara algo más. "Yo dije, pensar que esta va a ser la última vez que me llame para decir 'mamá, cómprame los calcetines para el colegio', es una tontera, yo sé".

Finalmente, reveló que al llegar a casa, su tristeza no desapareció, y fue su expareja quien la consoló. "Lloré abrazada de Jorge como media hora, y le dije: 'no puedo creer que nuestra hija ya pasó a cuarto medio, ¿en qué momento pasó esto?'".

