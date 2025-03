"La necesidad llama": Isidora Urrejola y su nuevo trabajo fuera de la televisión tras su regreso a Santiago

07 mar. 2025 - 12:09 hrs.

Hace casi una década, la actriz Isidora Urrejola dejó atrás las teleseries y emprendió un nuevo rumbo lejos de Santiago. Se instaló en Pichilemu, donde durante tres años y medio se dedicó por completo a la maternidad y a generar contenido en redes sociales.

Recientemente, la intérprete decidió regresar a Santiago. En una entrevista con Las Últimas Noticias, confesó que hubiera preferido continuar con su vida playera, pero las circunstancias la obligaron a regresar a la capital junto a sus hijas, Miel y Maia.

Isidora Urrejola y su nuevo trabajo fuera de la televisión tras su regreso a Santiago

En este contexto, trasparentó una de las razones: "me estaba sintiendo estancada laboralmente y perdida". Asimismo, destacó que la llegada de su hija menor también influyó: "La vida me invitó a moverme y a generar nuevas opciones laborales".

"La vida en regiones tiene otro ritmo, es demasiado bacán, pero laboral y económicamente la necesidad llama", complementó. En este sentido, señaló que decidió buscar otra fuente de ingresos en el mundo del corretaje de propiedades.

La hermana de Fernanda Urrejola indicó que actualmente trabaja en Magnolia Property, una agencia inmobiliaria ubicada en la comuna de Vitacura. De todas formas, destacó que "me encantaría volver a actuar, participar de algún programa o quizás generar un contenido nuevo y expandirme por ahí".

Al respecto, enfatizó en que el proceso de adaptación no ha sido fácil: "Todavía estoy aterrizando, la verdad. Es un aterrizaje forzoso en Santiago". Isidora afirma que "es heavy estar aprendiendo algo nuevo a los 37 años, totalmente distinto a lo que uno venía haciendo, ya sea por necesidad, gusto y por querer conocer algo nuevo".

Sobre su nueva vida laboral comentó que ya logró arrendar su primer departamento y ahora está lidiando con la venta de su primera casa. "Me pasó que una persona me reconoció y me dijeron qué estás haciendo acá. Fue muy gracioso".

