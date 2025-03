"Me carga la gente cobarde": Daniela Castro explicó el fin de su amistad con La Guarén

07 mar. 2025 - 10:09 hrs.

La influencer chilena, Daniela Castro, reveló por qué se encuentra alejada de Valentina Torres, más conocida como "La Guarén", con quien tuvo una cercana amistad mientras estuvieron encerradas en un reality, pero que luego llegó a su fin abruptamente.

En una dinámica de preguntas y respuestas de Instagram, Daniela fue consultada sobre este vínculo. Al respecto, contestó que, "al igual que ustedes, me enteré por TV que ya no éramos amigas, que ella se había enterado de algo mío que yo dije o hice".

Daniela Castro

"Me carga la gente cobarde"

"Ni idea qué es. Pero encuentro tan de mal gusto hacerlo por TV (sabiendo que todos lo verán) y además tan cara de raja de hablarlo de alguien de quien ella se refirió pésimo acá afuera. Muy cara de palo e inconsecuente (...) Me carga la gente cobarde, si algo a mí me molesta lo digo primero a la cara y no por TV", añadió.

En otra historia, agregó que, "por otro lado, no soporto las personas 'nunca quedas mal con nadie'. Yo nunca he tenido que hacer lobby ni ser lamebotas para estar donde estoy, entonces, no me gusta la gente así. Por último, después de todo lo que me contó a mí sobre Fran Maira, no desearía jamás tener una amiga que habla así de mí y además menciona ligeramente ciertas cosas de peso".

La Guarén

"Por suerte mi intuición no falla y yo la había dejado de seguir 2 o 3 semanas antes de que saliera ese capítulo en el reality (...) lo heavy es que sé tantas cosas, pero una es decente y el tiempo dirá", concluyó.

Historias de Daniela Castro

¿Qué dijo La Guarén sobre Daniela Castro?

Los dichos a los que alude Daniela sobre La Guarén fueron dichos por esta última en un episodio de un reality de Canal 13 mientras se maquillaba con Fran Maira, quien a esa altura ya era su ex mejor amiga.

Pese a esto, Valentina le dijo Fran que prefirió alejarse de Daniela. "Me dijeron algo de ella (...) es algo en contra de mí", expresó. Al oír esto, Maira le preguntó si es que efectivamente tenía pruebas de lo que decía, puesto que podría ser mentira. Sin embargo, La Guarén dejó en claro que la evidencia la tenía.

Todo sobre Famosos chilenos