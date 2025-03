"Se nos viene un año de nuevas aventuras": Pangal Andrade y Melina Noto comparten las primeras fotos de su embarazo

08 mar. 2025 - 16:23 hrs.

El kayakista Pangal Andrade y la conductora de televisión Melina Noto se encuentran viviendo uno de los momentos más importantes de su vida: serán padres por primera vez. Y este sábado compartieron las primeras fotos de su embarazo.

Recordar que fue la animadora de TV Raquel Argandoña quien confirmó, en primera instancia, que la pareja se encontraba en la "dulce espera".

Lo anterior provocó que "La Quintrala" recibiera críticas de algunos rostros del espectáculo nacional, quienes argumentaron que se "le quitó" el derecho a Melina Noto de comunicar públicamente su embarazo.

En el reciente capítulo de "Only Fama", Argandoña fue consultada por la polémica que protagonizó, ante lo cual respondió que "no se me salió, lo dije a propósito, porque yo lo siento. Yo soy muy directa, no sé cómo se sintió ella ni me interesa".

"Estamos muy felices"

A través de sus cuentas de Instagram, este sábado Pangal Andrade y Melina Noto realizaron una publicación en conjunto para compartir las primeras fotos después del anuncio de su "dulce espera".

"Estamos muy emocionados por compartirles la mejor noticia de la vida. ¡Vamos a ser padres! ¡Estamos muy felices! Y definitivamente se nos viene un año de nuevas aventuras, emociones y de una nueva forma de amor. Gracias a todos por sus hermosos mensajes con tanto cariño", se lee en el posteo.

En el video se puede ver cómo ambos posan de forma romántica junto a un perrito. Además, se ve a Pangal tocando el vientre de Melina Noto y dándole un beso, gesto clásico que hacen muchas parejas cuando anuncian que serán padres.

Mira acá la publicación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por pangalandrade (@pangalandrade)

Todo sobre Pangal Andrade