"Lo dije a propósito": La tajante explicación de Raquel Argandoña por filtración de paternidad de Pangal Andrade y Melina Noto

Este viernes se emitió un nuevo episodio de "Only Fama", el estelar de espectáculos de Mega con todos los detalles más recientes de las celebridades nacionales.

En este capítulo se abordó la polémica de esta semana sobre la filtración de la paternidad de Pangal Andrade y Melina Noto por parte de Raquel Argandoña.

La invitada especial de esta nueva edición de "Only Fama", fue Raquel, quien contó su versión de los hechos y respondió con sinceridad las preguntas del panel.

¿Qué dijo Raquel Argandoña sobre Melina Noto?

Durante el programa, el periodista Michael Roldán le consultó, "¿qué pensaste en ese momento, no pensaste que tal vez ese derecho era de Melina?", a lo que Argandoña contestó tajantemente, "no pensé en ella para nada".

"Seamos honestos, solamente se forma este caos porque ella se victimizó", argumentó. Pero entonces, la conductora Francisca García Huidobro, interrumpió a Raquel para decirle, "yo no creo que se te haya salido".

La respuesta de la madre de Kel y Nano Calderón fue un rotundo, "no se me salió, lo dije a propósito, porque yo lo siento. Yo soy muy directa, no sé cómo se sintió ella ni me interesa", sentenció la mujer.

Famosos critican a Raquel Argandoña por filtrar embarazo de Meli Noto

Cabe recordar que tras la polémica filtración de Raquel sobre el embarazo de Meli Noto, la mujer de 67 años se llenó de críticas de algunos familiares de Andrade, e incluso por parte de algunos personajes del espectáculo nacional.

Una de ellas fue Vale Roth, quien comentó, "qué feo, eso no se hace". Por otro lado, Michelle Carvalho, también se descargó y escribió, "sapa, eso no se hace".

