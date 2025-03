Prima de Pangal Andrade repudia que Raquel Argandoña revelara embarazo de Meli Noto: "Es muy bajo, violento"

05 mar. 2025 - 17:00 hrs.

Siguen los comentarios de parte de la familia Andrade-Astorga contra Raquel Argandoña, quien reveló que Melina Noto, novia de Pangal Andrade, se encuentra embarazada del exchico reality, sin que ninguno de los protagonistas lo revelara.

"Es una sorpresa, me contaron que Pangal Andrade va a ser papá, te lo juro, nadie lo sabe (...). Yo dije 'será cierto o será mentira', y anoche (le escribí) 'Pangal, me enteré de esto, te felicito, ya que en el reality habías mencionado que querías ser papá'. Después me dijo 'Raquel, muchas gracias', con unos corazoncitos", dijo el lunes 3 de marzo Argandoña.

Esto provocó un repudio de forma transversal en el mundo de la farándula, incluyendo en este grupo a Melina, la protagonista de la noticia, quien subió una historia a su Instagram diciendo: “Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones".

La reacción de la prima de Pangal Andrade

A través de redes sociales, Sara, una de las primas cercanas de Pangal Andrade, también se refirió a esta polémica declaración de Raquel, rechazando tajantemente que revelara esta información antes de que lo hiciera Melina.

La nutricionista de profesión subió una imagen de una mujer embarazada, pintada en acuarela, que se funde en una luna creciente. Sobre esta, escribió: "Arrebatarle la noticia de embarazo a una madre. Es muy bajo, violento".

"Pero nada afectará la llegada de un nuevo ser tan hermoso a la vida de sus padres. Esto solo los va a unir", añadió, adjuntando un emoji de un girasol en la historia.

Ni Pangal ni Melina han entregado más declaraciones sobre el tema.

