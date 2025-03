Coté López arremete contra quienes la acusan de hacerse retoque estético: "Siento que lo he contado muchas veces"

05 mar. 2025 - 15:41 hrs.

La influencer María José "Coté" López se cansó de recibir comentarios sobre su apariencia. A través de su cuenta de Instagram, envió un contundente mensaje a quienes la cuestionan por los supuestos retoques estéticos que se ha realizado.

Si bien ya lo ha aclarado antes, la modelo descartó seguir inyectándose los labios. Debido a una mala experiencia que sufrió en el pasado, López decidió retirarse todo el producto que alguna vez le colocaron.

Coté López arremete contra quienes la acusan de hacerse retoque estético

En un video publicado en sus stories, imitó los típicos mensajes que recibe: "'Cote, no te pongas más relleno en tus labios'". Luego, mostró las marcas que le quedaron tras retirarse el relleno e insistió en que "no me puse, me saqué".

La empresaria explicó que debido a un mal proceso de cicatrización, dichas marcas le dan más volumen a su boca. "¿Ven las dos filas de cicatrices? Esos son solo cicatrices por sacármelo, por eso abultan el labio, acá y acá, y abajo lo mismo, ahí están las cicatrices", afirmó.

Coté López/Instagram.

En el mismo post, detalló que "cinco veces me cortaron para sacar todo lo que me puse cuando era chica y se formaron queloides, también tengo menos movilidad porque me cortaron nervios. Siento que lo he contado muchas veces, pero NO me pongo labios".

En 2021, López reveló que en su juventud optó por rellenarse los labios. Sin embargo, el producto que le aplicaron nunca se absorbió como esperaba, lo que la llevó a someterse a varias cirugías. "Me cortaban por dentro para sacar la silicona, o no sé, la cuestión que me pusieron", indicó en ese entonces.

