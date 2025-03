"Me ha demostrado que ha cambiado": Gissella Gallardo habla de su reconciliación con Mauricio Pinilla

05 mar. 2025 - 11:14 hrs.

Tras casi 3 años separados, Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo anunciaron su reconciliación matrimonial, logrando retomar el vínculo que tuvieron por más de una década, y del cual nacieron sus tres hijos, Agustina, Matilda y Mauricio.

Recordemos que fue en abril de 2022 cuando Mauricio confirmó el fin de su matrimonio con Gissella, en medio de rumores de infidelidad de parte de él, los cuales fueron negados por Pinilla en ese momento, exigiendo "respeto" por este proceso.

Mauricio Pinilla y Gissella Gallardo

La reconciliación de Gissella con Mauricio

En el programa "Entre amigos y copas", conducido por Carla Jara, Gissella Gallardo entregó detalles de su reconciliación con Mauricio Pinilla, confesando por qué decidió retomar el vínculo con su exmarido, quien recordemos, mientras estuvo separado de ella tuvo una relación con Gala Caldirola.

Al respecto, comentó que tras un largo trabajo de terapia psicológica, no solo de él, sino que de toda la familia, logró ver cambios en Pinilla que le permitieron retomar la confianza en su persona. Eso sí, no ha estado exenta de temores ante este regreso.

Gissella Gallardo y Pinilla

"Cuando él me pidió ayuda, yo le dije, 'sí, te acompañó, ningún problema', y después de mucho tiempo, ya lleva más de un año y medio que hemos tenido terapia familiar, terapia de pareja, terapia con su familia, todo tipo de terapia, empecé a ver cambios reales en él", indicó.

"Él desde el minuto uno me decía, 'volvamos, volvamos, volvamos' y yo (le decía), 'no porque hacerle de nuevo a los niños lo mismo'... yo lo pasé muy mal, pero hoy día ya después de un año y medio más o menos (...) decidimos ya en marzo volver a vivir juntos", agregó.

En esta nueva etapa de su matrimonio, Gallardo confesó que está entregada a lo que ocurra. "Si funciona, bien, si no funciona, bien también (...) Mauricio igual durante todo este tiempo me ha demostrado que ha cambiado, que es algo muy difícil porque uno dice la gente no cambia, pero yo creo que sí, cuando te pasan cosas muy difíciles".

Todo sobre Famosos chilenos