Quién era el chuña, uno de los primeros personajes virales en Chile

05 mar. 2025 - 10:56 hrs.

La noche del martes se reportó la muerte de Benjamín Alfaro, más conocido como "El Chuña", un conocido personaje de Los Vilos, región de Coquimbo, quien hace largos años se popularizó por un video viral en YouTube.

La noticia fue reportada por el medio regional Conexión Radio y luego fue confirmada por su sobrina Marijen Alfaro, quien a través de Facebook le entregó sentidas palabras: "Siempre le dije a Dios por qué no fuiste tú mi padre, y te lo dije a ti muchas veces. Sé que estarás mejor donde fuiste (...), mi viejito mío me has dejado un gran dolor".

¿Quién era el "Chuña"?

El "Chuña" es recordado por ser uno de los primeros chilenos que se viralizó y se hizo conocido en redes sociales. Su historia comenzó en 2001 en un recordado video de YouTube en el que dos jóvenes lo entrevistan y le piden hacer imitaciones.

En el video, Benjamín Alfaro cantó y realizó imitaciones de personajes como James Bond o el "Chingao" de la teleserie Amores de Mercado.

Aquel video se viralizó en los medios de la época, circulando por YouTube y correos electrónicos, destacando por su buen sentido del humor, su risa y sus improvisaciones.

Más tarde, en 2003, volvió a la fama con otro video en el que dijo algunas de sus icónicas frases, como el "tan helado que estai, Juan", "ay, ay, ay", o "Amaya Forch... me voy a la capilla".

Su regreso en 2023

Con el paso de los años se perdió el rastro del "Chuña", sin embargo, en 2023 volvió a aparecer en redes, esta vez en TikTok. En el video se ve al hombre hablando con su simpatía característica y enviando un saludo.

Esa fue su última aparición en redes, pues en el último tiempo se habría mantenido tranquilo en su casa en Los Vilos, lugar en el que se grabaron todos sus recordados clips.

Todo sobre Famosos chilenos