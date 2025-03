La reacción de Amaya Forch tras enterarse en pleno programa sobre la muerte de "El Chuña": "Me mandó un video"

05 mar. 2025 - 13:27 hrs.

Este martes, se dio a conocer el fallecimiento de Benjamín Alfaro, conocido popularmente como "El Chuña", conocido en redes sociales por protagonizar uno de los primeros videos virales de YouTube en nuestro país.

En los clips publicados a principios de la década de 2000, el hombre residente de Los Vilos, en la Región de Coquimbo, pronunciaba frases que con el tiempo se volvieron icónicas, como "Tan helado que estái, Juan" y "Amaya For", la forma en la que él decía el nombre de Amaya Forch.

La reacción de Amaya Forch tras enterarse en pleno programa sobre la muerte de "El Chuña"

Curiosamente, fue la actriz y cantante quien ayudó divulgar la noticia de la muerte de Alfaro, ya que se enteró mientras participaba en el React del programa de talento "Mi nombre es", donde cumple el rol de jurado.

Forch comentó que mantenía contacto con la familia de Alfaro y que fueron ellos quienes le comunicaron sobre el fallecimiento del querido personaje de Internet. La información la tomó por sorpresa mientras estaba al aire, por lo que no pudo ocultar su reacción.

"Vengo a dar una noticia triste, es una primicia, me acaban de avisar. Quiero mandarle un abrazo gigante a la familia de Benjamín Alfaro porque me acaban de contar que falleció El Chuña", afirmó, dejando a sus compañeros descolocados.

La intérprete explicó que el hombre recientemente le había enviado un video. "Amigos de él me escribieron, porque yo estuve en contacto con ellos hace poco, cuando para Mi nombre es, me mandó un video diciendo mi nombre es Amaya For", afirmó.

