"Hice una cochinada": Jordi Castell revela antiguo affaire con exchico "Yingo"

El fotógrafo y comentarista de farándula, Jordi Castell, vuelve a hacer noticia tras confesar que sostuvo un affaire con un exparticipante del programa juvenil "Yingo", el cual fue transmitido entre 2007 y 2013 por Chilevisión.

Fue durante la emisión de este martes de "Tal Cual", a través de TV+, que Castell rompió el silencio sobre este -hasta ahora- romance secreto.

Mientras el panel discutía sobre la tendencia de las relaciones amorosas que nacen en el contexto laboral, el fotógrafo confesó además que sintió atracción por un trabajador del mismo programa.

"Cuando estaba soltero y en una búsqueda espiritual, había un cabro que venía que lo encontraba igual... no salía en cámara", reveló Castell.

Sin embargo, el fotógrafo no solo se quedó con esa revelación y dio luces acerca de un antiguo affaire que sostuvo con un exintegrante del programa juvenil "Yingo".

"Cuando recién entré a trabajar a CHV, hice una cochinada con alguien de 'Yingo', pero no me atrevo a decirlo", declaró Jordi, quien pese a la insistencia del panel optó por no revelar el nombre de la otra persona. "No, no lo voy a decir", reiteró el fotógrafo.

