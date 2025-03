¿Indirecta? El enigmático mensaje que publicó Arenita en la semana más polémica de Faloon Larraguibel

04 mar. 2025 - 18:16 hrs.

Natalia Rodríguez, la icónica "Arenita" de la televisión chilena, compartió un enigmático mensaje que muchos interpretaron como una indirecta a Faloon Larraguibel, quien es reconocida como una de sus grandes enemigas dentro del medio.

Recordemos que las dos tienen una enemistad de hace más de una década, que se remonta a cuando las dos se encontraban en el mismo programa juvenil. Faloon llegó cuando el espacio ya estaba en marcha, y tenía como sus grandes protagonistas a Karol Lucero y Natalia Rodríguez, debido a que los protagonizaban una historia de amor.

Arenita

Y apenas al entrar al programa, Faloon expresó que quería tener una relación con Karol Lucero. Algo que con el paso de los meses ocurrió, lo que marcó una diferencia completamente irreconciliable entre Larraguibel y Rodríguez.

¿Indirecta de Arenita?

Si bien el tiempo ha pasado y Arenita se encuentra viviendo en Dinamarca con su esposo Jens Bach, quien es originario de dicho país, la exchica "Yingo" siempre se ha mantenido conectada con nuestro país, y da su opinión sobre algunos temas ligados al espectáculo.

Por lo anterior, el mensaje que subió a sus redes sociales recientemente, muchos lo interpretaron como una indirecta a Faloon, ya que justo lo publicó luego que perdiera el reinado del Festival de Viña del Mar, y se convirtiera además en blanco de críticas por su actitud ante esta derrota.

"A la gente mala le va bien porque vibra alto, ya que no es consciente del mal que hace y no siente culpa", escribió sobre un video en el que aparece con una copa en su mano. En la descripción, en tanto, redactó, "el otro día vi esa frase por ahí y me hizo mucho sentido. ¿Y ustedes qué opinan? ¿La gente mala se sale con la suya?".

En comentarios, sus seguidores relacionaron esta frase a Faloon. "Arenita siempre tuvo razón", "en la vida todo se devuelve", "jamás me harán quererla aunque la coloquen en todos los programas de la tele", "siempre te creí, Arenita", son algunos de los mensajes en el posteo.

Todo sobre Famosos chilenos