"Que sea un año maravilloso": Así fue el primer día de clases de los hijos menores de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

04 mar. 2025 - 13:06 hrs.

Con la llegada de marzo, miles de estudiantes en todo el país dejan atrás las vacaciones y retoman la rutina escolar. Ese es el caso de los hijos menores de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla, quienes este martes vivieron un nuevo primer día de clases.

A través de su cuenta de Instagram, la panelista de televisión compartió imágenes de su mañana, acompañando a sus hijos al colegio. Una de las postales la tomó en su auto, de camino al establecimiento, dejando ver en el asiento trasero a Matilda y Mauricio Jr.

Así fue el primer día de clases de los hijos menores de Gissella Gallardo y Mauricio Pinilla

Recordemos que la hija mayor de la comunicadora y el exfutbolista, Agustina Gallardo, cumplió 18 años a fines de 2023. El año pasado, la joven salió de cuarto medio, un logro académico que sus padres celebraron con cariñosos mensajes.

En esa oportunidad, Gissella le dedicó emotivas palabras a los más pequeños del hogar. "Feliz 1 día mis bebés hermosos… que sea un año maravilloso…. Los amo con todo mi corazón", escribió en la descripción del post.

Gissella Gallardo confirmó reconciliación con Mauricio Pinilla

Hace unos días Gissella Gallardo confirmó los rumores acerca de su actual vínculo con el padre de sus hijos. La comunicadora reveló en una reciente emisión del programa "Hay que Decirlo" que, tras un período de separación, ambos decidieron darse una "última oportunidad".

En ese contexto, reveló que fue el exjugador de Universidad de Chile quien le pidió que lo volvieran a intentar: "Él quería que yo viviera su mejor versión, él me decía 'por qué no me das la oportunidad de vivir mi mejor versión, porque yo de verdad quiero cambiar, he cambiado, te lo he demostrado'".

