"Soy Pancho Melo": El divertido saludo con el que Neme sorprendió a Karen Doggenweiler en Mucho Gusto

04 mar. 2025 - 10:02 hrs.

Tras una intensa semana animando el Festival de Viña del Mar 2025, Karen Doggenweiler volvió a sus labores en "Mucho Gusto". Si bien en el estudio debía estar esperándola José Antonio Neme, el matinal comenzó sin la presencia del periodista.

Mientras Karen acompañaba a Alejandro Sepúlveda en su reporte meteorológico de este martes, la conductora fue sorprendida por José Antonio, quien apareció de improviso y, sin que ella lo notara, le cubrió los ojos con sus manos.

El divertido saludo con el que Neme sorprendió a Karen Doggenweiler en Mucho Gusto

Posteriormente, ambos protagonizaron un divertido momento frente a las cámaras. "Acá llegó alguien", alcanzó a decir Karen, antes de que su amigo le preguntara:"¿Quién es, toca las manos?". "Son unas manos peludas", respondió ella.

Acto seguido, el comunicador le susurró al oído: "Soy Pancho Melo", en referencia al querido actor que fue coanimador del Festival. A pedido del público de la Quinta Vergara, Karen y él se dieron un beso que no dejó a nadie indiferente.

José Antonio Neme sorprendió a Karen

José Antonio le destapó los ojos y entre risas aclaró que "me quede dormido, ¿creían que ya me iba de este programa? No, señor, todavía no". Karen, por tu parte, bromeó diciendo: "Te hizo bien dormir un ratito más".

Hace unos días, Megamedia anunció que en marzo se llevarán a cabo varios ajustes en la programación de su señal.

Entre los cambios, José Antonio Neme asumirá la conducción del noticiero prime, luego de dejar su puesto en el matinal Mucho Gusto. En su lugar, Rodrigo Sepúlveda tomará las riendas del programa matutino, dejando así el noticiero de la tarde para acompañar a Karen Doggenweiler en las mañanas.

Todo sobre Famosos chilenos