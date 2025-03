Michelle Carvalho en picada contra Raquel Argandoña tras revelar embarazo de Melina Noto: "Solo genera daño"

04 mar. 2025 - 18:45 hrs.

Las redes sociales estallaron en indignación tras las recientes declaraciones de Raquel Argandoña, quien, sin el consentimiento de Melina Noto y Pangal Andrade, reveló en un programa de televisión que la pareja espera a su primer hijo.

El anuncio de la animadora molestó de sobremanera a influencer argentina, quien no se quedó callada. "Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones", escribió en una publicación.

Michelle Carvalho en picada contra Raquel Argandoña tras revelar embarazo de Melina Noto

La modelo brasileña Michelle Carvalho fue una de las figuras del espectáculo que solidarizó con Melina. Mediante su canal de difusión de Instagram arremetió contra de Raquel: "Me voy a meter en un drama al que no me invitaron únicamente porque estoy muy enojada".

"Solo puedo decir que: 'de tal palo, tal astilla', mis tamagotchis. No puedes quitarle la oportunidad a una mujer de anunciar de la manera que ella quiera su embarazo. Sobre todo, entendiendo los riesgos asociados en este proceso en donde las mujeres se cuidan al extremo para que todo salga bien", continuó.

En la misma línea, deslizó que la revelación que hizo la madre de Kel Calderón no fue con buenas intenciones y que con sus palabras "solo genera daño y dolor que la embarazada no merece recibir".

Además, instó a sus numerosos seguidores a enviarle buenas energías a la futura mamá. "Les pido, con todo mi corazón, que vayan al Instagram de Meli y le dejen los mejores deseos, todo el cariño y amor", indicó.

Finalmente, Michelle destacó el buen trato que ha recibido de Melina, algo que valora profundamente: "Ella siempre ha sido amorosa conmigo, muy amable y atenta, y amaría si es que ustedes tienen también esa consideración con ella".

