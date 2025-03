Raquel Argandoña toma drástica decisión tras revelar que Pangal Andrade será papá antes que él lo anunciara

04 mar. 2025 - 16:02 hrs.

Críticas y cuestionamientos ha recibido Raquel Argandoña, debido a que reveló en su propio programa de televisión que su exyerno, Pangal Andrade, se encuentra esperando un hijo con su actual pareja, Melina Noto.

Esto provocó repudio de Melina, quien no había dado esta información de manera pública. De hecho, el comentario de Argandoña hizo que ella tuviera que confirmar su embarazo antes de lo previsto y no de la forma que había planeado.

"Qué pena más grande que yo no pueda contar la noticia más importante de mi vida, que una persona que ni siquiera conozco se tome estas atribuciones. Sí, con Pangui vamos a ser papis, y me hubiese encantado siquiera tener una foto para anunciarlo, pero no la tengo", señaló en una historia Melina, la cual a los pocos minutos borró.

Historia de Melina Noto

La reacción de Raquel Argandoña

Tras la emisión del programa, que fue emitido la noche de este lunes 3 de marzo, Argandoña se ha mantenido completamente en silencio, aunque sí realizó un gesto que no pasó desapercibido para quienes les molestó esta revelación.

Raquel Argandoña

Resulta que en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1 millón de seguidores, Raquel decidió bloquear la opción de que le dejen comentarios, permitiendo solo que le den "me gusta" a sus fotos y videos.

Y es que luego de filtrar la noticia, las críticas de parte de miles de usuarios hacia Argandoña no se hicieron esperar y muchos aplicaron la "funa" típica chilena: el dejar de forma repetida varias recetas, que nada tienen que ver con la imagen posteada.

Todo sobre Famosos chilenos