La revelación que lanzó Daniela Aránguiz sobre el romance entre Pamela Díaz y Felipe Kast: "Esta loco de amor por ella"

Este viernes 14 de febrero, Día de los Enamorados, la reconocida tarotista Latife Soto estuvo presente en el programa Only Fama, donde lanzó varias predicciones sobre las parejas más mediáticas de la farándula nacional.

En este contexto, el panel le consultó sobre el futuro amoroso entre la conductora de televisión Pamela Díaz y el senador Felipe Kast, quienes cada vez se dejan ver más juntos. Se fueron de viaje y recientemente se les vio felices en un matrimonio.



"Ellos están en un proceso de divertirse. Lo están pasando bien, son una pareja temporal en estos momentos. Esto significa que la relación podría desinflarse en unos 10 meses", aseguró Latife tras leer sus cartas.

Mariela Sotomayor intervino para comentar que "cuando recién supimos que estaban juntos, como que ella estaba muy ilusionada, estaba muy contenta y como que no tenía miedo a contar. Pero el otro día le respondió a la Cecilia Gutiérrez y le dijo 'no ando con nadie, si estuviera en pareja no te lo diría'".

Acto seguido, la periodista señaló que "siento que como que la Pamela se anduvo". Fue en ese momento que Daniela Aránguiz, cercana a la "Fiera" entregó una tajante opinión. "Yo tengo contacto con la Pame, somos amigas", dijo de entrada.

"Yo creo que uno puede tener muchas impresiones, pero yo puedo dar fe que ese hombre está mucho más loco de amor por ella, que ella de él (…) Yo creo que la Pame lo desordena a él, le da esa cuota de felicidad", enfatizó.

