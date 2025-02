"He perdido la esperanza": Daniella Campos se quebró al hablar sobre el incidente que protagonizó su hermana Denisse

14 feb. 2025 - 00:19 hrs.

En el más reciente episodio de "Only Fama", Fran García-Huidobro mantuvo una íntima conversación con Daniella Campos sobre la polémica que envuelve a su hermana gemela, Denisse, quien agredió a una trabajadora mientras se encontraba en un bar.

La comunicadora relató que vio las imágenes del altercado alrededor de las 2 de la madrugada, tras lo cual quedó sumamente afectada. "Es no reconocer a una persona con la cual naciste, o sea, no reconoce ni siquiera su voz, y creo que eso a mí me chocó mucho", manifestó.

Daniella Campos se quebró al hablar sobre el incidente que protagonizó su hermana Denisse

La relación entre ambas estuvo marcada por la separación de sus padres, pues mientras Daniella se fue a vivir con su padre, Denisse permaneció con su madre. Este fue el inicio de un quiebre entre ambas. "Yo no tengo una relación con ella hace 25 años", aseveró la panelista.

"En un minuto yo la veo perderse cada vez más y con una frustración tan grande porque tú tratas, luchas, pero si la persona no quiere y es mayor de edad, la vida te da una bofetada (…) Yo he perdido la esperanza", continuó.

Respecto al reciente incidente que protagonizó su hermana, Daniella señaló entre lágrimas que "es súper fuerte porque te quedas de manos cruzadas, y no solo yo, sino una familia completa. Yo pongo la cara acá, pero somos muchos que la queremos y la vamos a querer siempre".

"La persona que yo veo en esas imágenes, no sé si queda algo de mi hermana. No la reconozco, no reconozco su voz, su cara, no la veo bien, y cuando el cuerpo habla, yo la veo llena de rabia, llena de pena", sostuvo.

