¿Es verdad que le pidieron matrimonio a Carla Jara? Esta fue la predicción de Latife Soto sobre su relación con Diego Urrutia

15 feb. 2025 - 00:45 hrs.

¿Suenan las campanas de boda? En víspera del Día de los Enamorados, surgieron fuertes rumores de que Diego Urrutia le habría pedido matrimonio a Carla Jara. La querida pareja fue captada en un romántico momento en un restaurante.

En el programa "Only Fama" se refirieron a las imágenes. La periodista Paula Escobar aseguró que distintas personas se contactaron con ella para contarle que fueron testigos de una pedida de mano, con anillo y flores incluidos. Incluso, aseguraron que la exchica "Mekano" dijo que "sí".

La predicción de Latife Soto sobre la relación de Carla Jara y Diego Urrutia

En el estudio se encontraba la reconocida tarotista Latife Soto, quien barajó sus cartas para entregar una predicción acerca de lo que podría suceder en esta relación amorosa. "Hay una planificación de algo a futuro, hay algo en juego", señaló.

"Salen los negocios y el matrimonio en sí es una negociación. Hay que decir las cosas como son, son contratos. Así que van hacia allá", reveló Soto. Sin embargo, mencionó que hay una carta que le preocupa: "Significa repetición".

En este sentido, hizo una recomendación a la conductora de televisión: "Tiene que tener cuidado, yo le diría que tome todo con más meditación, que no se apure. Él es muy jovencito, cuando las personas no manejan bien su inteligencia emocional cometen errores".

Escobar aseguró que se puso en contacto con Carla para consultarle sobre esta supuesta proposición, sin embargo, no obtuvo respuesta. "A mí me ha contestado en algunas oportunidades, hubiese dicho, 'no, Paula, nada que ver'. La verdad, yo creo el silencio otorga", enfatizó la comunicadora.

