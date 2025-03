Kika Silva y la opción de gestar una vida junto a Gonzalo Valenzuela: "Algún día quiero ser mamá"

16 mar. 2025 - 15:15 hrs.

La modelo, Kika Silva, se encuentra hace ya varios años en una relación con Gonzalo Valenzuela. Las cosas son tan serias entre ambos, que incluso contrajeron matrimonio en abril del 2024 en la casa que los dos comparten en Maitencillo, región de Valparaíso.

Un vínculo que creció de forma exponencial, luego que los dos coincidieran en el Festival de Viña del Mar 2023. El flechazo fue inmediato y desde ese verano son completamente inseparables. Por lo mismo, existen dudas en torno a la evolución de esta relación.

¿Quieren tener hijos?

Pamela Díaz le preguntó directamente, en su programa de YouTube, "Sin Editar", el cual tuvo como invitada a Kika Silva. Al respecto, la rubia modelo le contestó que entre sus planes está el convertirse en madre, aunque no es un plan a corto plazo.

"No, no, no estoy apurada para nada, pero sí, algún día quiero ser mamá. De todas maneras, siempre he querido ser mamá", respondió a la consulta, asegurando luego que desde pequeña que ha querido formar su propia familia.

"Creo que soy muy mamá desde que nací, cuidando a mis hermanos, desde siempre, no sé", respondió, enfatizando en que, por ahora, está llevando con calma los planes de maternidad junto a su esposo, Gonzalo Valenzuela, quien es padre de cuatro hijos.

Los tres primeros los tuvo con la presentadora argentina Juana Viale. Estos son Silvestre, Ringo y Alí. Lamentablemente, Ringo solo tuvo minutos de vida, falleciendo debido a una mala praxis de quien estaba asistiendo su parto. Años más tarde, en 2019, se convirtió en padre de una niña, junto a María Gracia Omegna.

