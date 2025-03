Inspiró hits como "Suerte" y "Día de Enero": Shakira se habría reunido con expareja Antonio de la Rúa en Buenos Aires

10 mar. 2025 - 00:00 hrs.

La cantante colombiana Shakira continúa haciendo noticia de la mano de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour". No obstante, esta vez -y para la tranquilidad de sus seguidores- no se trata de algún concierto cancelado, sino más bien de un reencuentro.

Los medios internacionales Hola! e Infobae aseguraron que la voz de "Loba" se reunió con Antonio de la Rúa, quien fue su pareja por cerca de una década hasta su quiebre definitivo en 2010.

La cita habría ocurrido durante el paso de la artista por Buenos Aires, donde dio dos conciertos este 7 y 8 de marzo. Un reencuentro que también fue revelado en televisión por el periodista argentino Guido Zanffora, quien también recordó que la expareja ya había sido vista en un restaurante en Miami el pasado mes de septiembre.

No obstante, revista Hola! señala que la razón detrás de la reunión entre Shakira y de la Rúa podría guardar relación con motivos profesionales más que amorosos. Cabe recordar que el hijo del exmandatario trasandino, Fernando de la Rúa, también fue manager de la cantante hasta el fin de su relación.

Fuera de los rumores de romance, lo cierto es que Zulu -la hija mayor de Antonio- formó parte de la "manada" del espectáculo de Shakira en Buenos Aires. La joven no solo se reunió con la cantante detrás del escenario, sino que la acompañó en una dinámica dentro del segundo show de la artista.

"Nos robaron la oportunidad a 6 fans por este acomodo injusto", "hasta la hija de la Rúa es fan de la loba", fueron algunas de las críticas deslizadas hacia la incorporación de Zulu de la Rúa al espectáculo, de acuerdo a Infobae.

Shakira y Antonio de la Rúa fueron pareja durante la primera década de los años 2000 y su relación inspiró canciones tan populares como "Suerte", "Día de enero", "Underneath your clothes" y "Que me quedes tú".

