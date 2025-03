Christell Rodríguez se refiere a la posibilidad de ejercer la carrera que estudió: "No me cierro a la opción de retomarlo"

09 mar. 2025 - 17:15 hrs.

Christell Rodríguez alcanzó reconocimiento internacional a finales de 2023, cuando su canción "Dubidubidu" se volvió viral en redes sociales. Su éxito trascendió fronteras, logrando en enero de 2024 el primer lugar en las listas de audiencia de Spotify en Japón.

La cantante ha seguido ligada a la música, entonando su hit en festivales y eventos. Además, decidió emprender junto a su familia, abriendo una tienda de ropa, maquillaje y accesorios en el centro de Concepción, región del Biobío.

Christell responde a la opción de ejercer la carrera que estudió

Lo cierto es que la exparticipante de "Rojo" estudió fonoaudiología, carrera que terminó con excelentes calificaciones, convirtiéndose en la mejor alumna de su promoción. Sin embargo, actualmente no ejerce dicha profesión.

A través de una dinámica de preguntas y respuestas que la artista inició en su cuenta de Instagram, una persona decidió consultarle sobre este tema. "¿En algún momento llegaste a ejercer como Fono?, ¿cómo fue?", le escribió.

Al respecto, Christell se sinceró, admitiendo que solo ejerció en sus prácticas profesionales. "Hasta ahora no he vuelto a ejercer, por tiempo, más que nada. Obviamente, es una gran responsabilidad comprometerse con el desarrollo de una persona", aseveró.

Posteriormente, contó cómo fue esa experiencia y aseguró que no descarta que más adelante trabaje en ese rubro: "Fue bonito, me gustó mucho, hasta el día de hoy me sigue gustando. No me cierro a la opción de en el futuro retomarlo y obvio, seguir aprendiendo".

