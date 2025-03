Titi Ahubert revela compleja situación financiera y de salud que se encuentra viviendo: "Hay momentos en que no como"

14 mar. 2025 - 16:19 hrs.

Problemas económicos severos son los que se encuentra enfrentando Titi Ahubert, cuya casa se fue a remate a fines de febrero de este 2025, debido a las millonarias deudas que mantiene su marido, Daniel Sauer, quien se mantiene en prisión preventiva por diversos delitos tributarios.

Sumado a su crítica situación financiera, hoy Titi también se encuentra lidiando con graves problemas de salud, que la tienen en un peso inestable. Así lo reveló en un programa de CHV, en el cual contó algunos aspectos de su vida actual.

La compleja situación de Titi Ahubert

Sobre su estado de salud, para ejemplificar lo mal que se encuentra, Ahubert reveló que hace algunas semanas, "me desmayé en la calle… Estaba con uno de mis amigos, íbamos a comprar el uniforme escolar de mi hija y me desmayé".

La mala alimentación que ha tenido en el último tiempo ha sido causa de sus malestares de salud. Confesó que, "hay momentos en que no como, que se me olvida, se me va. No es mi prioridad, mi prioridad son mis hijos".

Sobre el fallido remate de su casa, explicó que este no logró concretarse debido a que no hubo interesados en adquirir la vivienda, ubicada en el sector de San Damián en Las Condes, Región Metropolitana, por la que la oferta mínima eran mil millones de pesos.

Pese a lo anterior, enfatizó en que no piensa desalojar el inmueble tan fácil. "Aquí hay un usufructo y un bien familiar a favor de mis hijos y de mí, entonces el tema de dejar la casa en este momento no lo veo posible. No tengo nada. Lo único que tengo son mis hijos", argumentó.

En el programa la pusieron en la situación de que la venta de la casa finalmente se concrete, pese a su negativa. Al respecto, respondió que, "me quiero quedar el mayor tiempo posible, porque en este momento no tengo otro escenario".

