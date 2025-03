"Me voy a reír un rato": Daniella Campos se lanza contra Nano Calderón y cuestionó legalidad de sus emprendimientos

14 mar. 2025 - 16:48 hrs.

Hernán "Nano" Calderón, es el menor de los hijos de Raquel Argandoña y Hernán Calderón, tiene 27 años, se encuentra estudiando derecho, pero gran parte de su tiempo también la dedica a una agencia de publicidad y un casino en línea llamado "Nano Casino" como parte de sus negocios.

Sin embargo, sus emprendimientos y el origen de sus lujos siempre han sido cuestionados, y recientemente, un personaje de la farándula se lanzó contra Nano.

¿Qué dijo Daniella Campos sobre Nano Calderón?

Esto, porque en el programa Zona de Estrellas del canal Zona Latina, una de sus panelistas, Daniella Campos, criticó duramente la procedencia de los bienes materiales del menor de los Calderón Argandoña.

"Nano Calderón hace todo lo que esté posible en su vida para que nosotros hablemos de él. Si hay una persona que esté mostrando bolsas de dinero a diario, cajas de dinero en efectivo, autos de lujo, pero me van a perdonar, pero llama la atención", señaló Daniella.

"Pero también es válido preguntar, ¿qué hará este señor? ¿Por qué tanto dinero en efectivo? ¿Dónde está el Servicio de Impuestos Internos?", criticó la mujer.

A través de sus redes sociales, Nano aprovecha de presumir autos de lujo y la casa en que reside, algo que sin duda llama la atención.

"Si yo fuera su mamá… Más allá de preguntarle de dónde saca esa plata, le diría que dejara de mostrarla porque le pueden hacer un portonazo, le van a entrar a la casa y lo van a matar. Porque así como va… no es normal y no me puede venir a decir nadie acá, ni en este panel ni fuera de este panel de que es normal que la gente suba ese tipo de fotografías. ¿Me van a decir que Nano Calderón no quiere que nosotros hablemos de él? Bueno, me voy a reír un rato", concluyó Daniella.

