Tiene una vida llena de lujos: ¿A qué se dedica Nano Calderón?

07 mar. 2025 - 18:41 hrs.

Nano Calderón protagonizó la tarde de este jueves 6 de marzo una nueva polémica contra su hermana, Kel, a quien responsabilizó de haber sido parte de la filtración de la noticia de que Pangal Andrade y Melina Noto esperan un bebé.

Recordemos que fue Raquel Argandoña quien, sin previo aviso, divulgó esta información en su programa de televisión, lo que provocó un repudio transversal en redes sociales, que llevó a la diva de la tv chilena a tomar medidas drásticas, como el cierre de los comentarios de su Instagram.

En medio del "ataque" de Nano a su hermana, él en una parte escribió: "a diferencia de otras personas yo sí soy real, yo sí tengo palabra y por eso me va bien en la vida y me va a seguir yendo así, les guste o no". Esta declaración hizo a muchos preguntarse... ¿A qué se dedica Nano Calderón?

Nano Calderón

El trabajo de Nano Calderón

En repetidas oportunidades a Nano le han consultado sobre su trabajo actual, puesto que hace poco se compró una casa en un exclusivo sector de la comuna de Colina, región Metropolitana, la cual renovó por completo, y es dueño de varios autos, uno de ellos, de lujo avaluado en cientos de millones.

A sus 27 años, Calderón se encuentra en la última etapa de su carrera de Derecho, lo que lo convertirá en abogado, profesión que ha dejado en claro que no ejercerá, pero sí le permite tener conocimiento legal para sus diferentes empleos.

Nano Calderón

Entre sus negocios, se encuentra una agencia de publicidad y un casino en línea llamado "Nano Casino", el cual suele publicitar mostrando las grandes cantidades de dinero que han ganado algunos de sus jugadores.