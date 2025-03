Hans Valdés reaparece en redes sociales y revela que fue víctima de robo: "Tengan mucho cuidado"

07 mar. 2025 - 15:38 hrs.

El exchico reality Hans Valdés reapareció en redes sociales tras varios días de ausencia. A través de Instagram, reveló que su inactividad se debió a un lamentable episodio de delincuencia, del cual fue víctima mientras disfrutaba con amigos en Viña del Mar.

En sus stories, el joven oriundo de Constitución compartió un video en el que confesó, desde el inicio, que no estaba pasando por un buen momento, ya que en el robo perdió pertenencias fundamentales para su día a día.

Hans Valdés reaparece en redes sociales y revela que fue víctima de robo

"Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que estén bien. Yo no muy bien. Quiero comentarles que fui víctima de un robo, me robaron el teléfono, me robaron el carnet. Fue en Balneario Las Salinas la noche del sábado, madrugada el domingo", partió contando.

El influencer señaló que todo ocurrió cuando iba a abordar un vehículo de aplicación. "Fue como muy, muy rápido todo, fue muy rápido porque estaba pidiendo el Uber, me guardo el teléfono. En el momento que me guardo el teléfono, seguramente observaron que tenía el teléfono ahí en la mano", recordó.

Hans Valdés/Instagram

"Después fui al Uber, abro la puerta, pasa caleta de gente, andaba con amigos, se subieron, dejé que mis amigos se subieran primero, yo me subía de lo último, pasó mucha gente por atrás mío y en ese momento yo creo que me tiraron el teléfono", continuó.

Hans también manifestó su frustración por el robo, especialmente porque ocurrió sin que él siquiera se diera cuenta: "Yo claramente no sentí nada porque, hay gente que trabaja en eso, pues, hay gente que trabaja en robar celulares y todo, pero está mal, está mal".

Posteriormente, envió a quienes estén veraneando en ese sector de la Ciudad Jardín, para que tomen las precauciones necesarias. "Tengan mucho cuidado cuando vayan a carretear, cuando vayan a servirse algo, porque afuera es un punto ya de que roban celulares o cosas de valor", aseveró.

"Yo me encuentro bien, gracias a Dios, estoy bien, no me pasó nada, no fue un robo con violencia ni nada ni mucho menos, así que nada. Tengo que cambiar todo, tengo que sacar mi carnet, sacar un nuevo chip, así que en eso estoy", sentenció.

