Recordado abogado de "Mucho Gusto" se operó de un tumor y terminó con parálisis facial: "Esto es un desafío día a día"

El abogado Alberto Precht, quien fue panelista del matinal "Mucho Gusto" hasta fines de 2024, reveló en una entrevista que tras extirparse un tumor en las glándulas salivales, terminó con una parálisis facial que inmovilizó parte de su rostro.

Resulta que a fines de febrero de este año, tras haberse realizado una serie de exámenes, le entregaron los resultados de una biopsia que se hizo en la zona bucal, que dio como resultado un tumor. Este, si bien era benigno, le significaba dolor, por lo que decidió operárselo.

Alberto contó a Las Últimas Noticias (LUN) que antes de entrar a pabellón, el medicó le dijo que esta operación, por lo general, daba como resultado una parálisis facial en diferentes grados. Casi todas son tratables, le especificó.

El 22 de febrero se operó y con el paso de las horas el efecto de la anestesia en su rostro comenzaba a disminuir. Sin embargo, su labio seguía dormido, lo que alertó a los médicos, quienes le informaron que había sufrido una parálisis facial en el lado izquierdo.

"El nervio facial está perfecto, no se cortó. Lo que pasa es que, producto del tumor, tenía el nervio facial muy comprimido debido a la inflamación glandular. Eso me dejó con parálisis; por ejemplo, no puedo levantar la ceja, no puedo cerrar el ojo izquierdo y tengo el labio un poco caído", detalló.

Con el paso de las semanas ha logrado paliar los efectos de esta parálisis, sin embargo, este proceso es lento. Eso sí, no se ha retirado de sus actividades profesionales: ha seguido haciendo clases, ejerciendo su labor como abogado y, además, apronta su regreso a la televisión.

"La cara la tengo más centrada. Todo es superlento y hay que tener paciencia. Trato de no mirarme al espejo al despertarme y pensar que mejoré, trato de pensar, más bien, en que esto es un desafío día a día. De todas maneras, ya no doy besos tan cuneteados. Mi esposa se dio cuenta y yo también", sentenció, tomándose con humor su recuperación.

