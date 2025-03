"La gente es muy depresiva", "No se les entiende cuando hablan": George Harris arremete contra Chile tras paso por Viña 2025

11 mar. 2025 - 00:00 hrs.

El comediante venezolano George Harris volvió a referirse a su magro paso por el Festival de Viña del Mar en nuestro país. Cabe recordar que el humorista protagonizó un tenso episodio sobre el escenario tras ser pifiado por el "Monstruo" e incluso interpelarlo.

En su más reciente show en Miami, donde se presentó el jueves pasado, Harris bromeó con que "la gente del sur es muy depresiva" y que "no se les entiende cuando hablan" en referencia a su participación en el certamen viñamarino.

"Lo que pasó fue como cuando Will Smith le metió el coñazo a Chris Rock (...) la diferencia es que en ese festival no existe Will Smith. Si hubiera una figura importante, es como si Don Francisco me hubiera metido un coñazo", comentó el humorista sobre el escenario.

En esa misma línea, Harris confesó haberse sorprendido por el rechazo del público. "¿Qué pasó? Íbamos a tener dos hijos, gaviota 1 y gaviota 2", bromeó. En esta instancia, no obstante -y a diferencia de lo que pasó en Viña del Mar- los chistes del venezolano provocaron varias risas dentro del público.

Durante la misma rutina, el comediante criticó a la organización del festival y aseguró: "No se lo recomiendo a un ningún comediante del mundo que pase por esa huevonada".

Finalmente, en un tono más amable, Harris agregó que "el pueblo chileno no tiene culpa de lo que pasó".

