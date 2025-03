Hijo de Brian Littrell de Backstreet Boys se presentó en American Idol: "Creo que heredé la voz de mi papá"

10 mar. 2025 - 19:36 hrs.

En el más reciente episodio del programa "American Idol", un joven que se le hizo familiar a los jurados se presentó en las audiciones. Se trató de nada más ni nada menos que Baylee Littrell, hijo Brian Littrell, integrante de los Backstreet Boys.

El joven de 21 años se presentó ante los jurados de esta versión, Carrie Underwood, Luke Bryan y Lionel Richie con una guitarra en sus manos. Antes de colocarse a cantar, le hicieron la típica entrevista previa en la cual le hicieron una pequeña presentación.

La presión sobre Brian

Como era de esperarse, el joven habló del vínculo que lo une con su padre, aseverando que le encantaría ser igual de talentoso que él. "Creo que heredé la voz de mi papá y espero poder hacerle justicia hoy. Supongo que podría decir que la música corre por nuestras venas", sentenció.

Eso sí, dejó en claro que no heredó el talento del baile de su progenitor. Por otra parte, no ocultó el temor que tiene por ser el hijo de un Backstreet Boy, debido a que fue testigo directo del éxito que gozó su padre, siendo él solo un niño.

Baylee Littrell

A la audición de American Idol, a diferencia de la mayoría de participantes, se presentó con una canción de su autoría llamada, "Waiting myself to die", la cual habla de su propia experiencia queriendo rendirse en el mundo de la música, pero no lo hace debido al gran placer que siente por hacer esto.

Al momento de interpretarla, sus padres, en un lado del estudio, no ocultaron la gran emoción que sintieron al escuchar a su hijo. De hecho, a Brian lo hicieron ingresar a la audición y acompañar a su hijo en la interpretación del coro del tema.

Baylee y Brian cantando a dúo

Carrie Underwood, Lionel Richie y Luke Bryan quedaron prendados con el talento del joven, y por lo mismo, le dieron cada uno su "sí", permitiéndole al joven de 21 años pasar a la siguiente etapa del concurso.

