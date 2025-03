Rocío Marengo contó el gesto solidario que tuvo su hermano en medio del temporal en Bahía Blanca

10 mar. 2025 - 14:16 hrs.

Este lunes Rocío Marengo conversó con "Mucho Gusto" sobre el feroz temporal que está afectando a su ciudad natal, Bahía Blanca, en Argentina. La emergencia ha dejado al menos 16 víctimas fatales y un centenar de personas desaparecidas.

La modelo solidarizó con los afectados y comentó que su madre tuvo suerte de no sufrir mayores problemas con la tormenta, aunque durante horas ella pensó lo peor. "Yo estaba en Buenos Aires, incomunicada, no sabía si estaba bajo el agua, porque mamá se quedó sin luz, le volvió ayer. Fue todo muy traumático, muy trágico", aseveró.

Rocío Marengo contó cómo le afectó a su familia el temporal en Bahía Blanca

"La situación es trágica, mi mamá no me quiere preocupar, entonces no me cuenta, pero basta con ver las imágenes que hay que salir a ayudar. Hoy estoy feliz, estoy recibiendo ayuda de un montón de gente", continuó.

En este contexto, Marengo se refirió a las causas de la catástrofe: "El tema es que se desbordaron los canales, ninguna ciudad creo que está resistir esta cantidad de lluvia. Por eso fue como en una hora que se las casas llegaron a un metro cincuenta de agua. No hubo tiempo de nada".

Temporal en Bahía Blanca/AFP

Asimismo, mencionó que el agua arrasó con la ciudad, dejándola completamente destruida. "La verdad que te parte el alma a ver cómo se han perdido toda la historia, los museos, ni hablar de todo lo que es público, está todo perdido", afirmó.

Uno de los casos más tristes que ha dejado la inundación ha sido la desaparición de dos niñas, Delfina y Pilar, quienes fueron arrastradas por el agua mientras se trasladaban en una camioneta junto a sus padres. El hermano de Rocío, se sumó a la búsqueda de las pequeñas.

"Mi hermano ubica la camioneta y manda la ubicación al municipio (…) yo tengo fe y esperanza de que las nenas aparezcan, el muchacho de la camioneta ya apareció muerto, es toda una situación espantosa", relató.

Todo sobre Famosos