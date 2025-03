Un ícono de "Baywatch" y "Scary Movie": Así luce hoy la modelo Carmen Electra

10 mar. 2025 - 08:10 hrs.

Si te digo Tara Leigh Patrick, probablemente no relaciones a ningún famoso con ese nombre. Pero si te menciono el seudónimo de esta estrella de Hollywood, Carmen Electra, de seguro ya sabes que hablamos de un ícono del cine y modelaje.

La oriunda de Estados Unidos desde niña tuvo el apoyo de sus padres en sus legítimas aspiraciones de ser famosa, instándola a que se mudara a California, Estados Unidos, a buscar oportunidades, debido a que su currículum era impresionante.

Y es que una vez salida de la escuela, Tara ingresó a estudiar ballet, danza moderna y coro en la School for Creative and Performing Arts de Cincinnati. Llegada a California, comenzó a golpear puertas, y llegó hasta la del afamado cantante Prince, quien le recomendó cambiarse el nombre a Carmen Electra.

El despegue de Carmen Electra

Sin duda, una recomendación que marcó la vida de Tara, puesto que fue con ese nombre con el que se hizo mundialmente conocida. Su vínculo con Prince duró hasta mediados de la década de los 90. Tras el quiebre de esta relación, que fue profesional y amorosa, Carmen nuevamente quedó en "fojas cero", puesto que el trabajo musical que hizo con Prince no tuvo mayor relevancia.

"No tenía ni un céntimo. Tenía un bonito vestuario y mi maletín de maquillaje, así que la gente ni entendía ni se daba cuenta de mi situación vital", señaló tiempo atrás en una entrevista con The New York Times. El golpe de suerte lo tuvo en 1995, cuando apareció en Playboy, consagrándose como una sex-symbol.

Tras esto, vino el despegar definitivo de su carrera, participando en realities de MTV, series de televisión como "Baywatch" entre el 1997 y 1998, también en el cine, siendo uno de los personajes más recordados de su carrera el que hizo en "Scary Movie".

Con la llegada de los 2000, su carrera se consolidó como actriz de películas que fueron tanto directo al cine como para televisión, compartiendo créditos con importantes actores como George Clooney y Brad Pitt en "Ocean's 13", o Ashton Kutcher en "La hija de mi jefe".

Su carrera comenzó a descender en la última década, aunque su nombre sigue latente en la memoria de muchos. No por nada, cuando debutó en una conocida plataforma de contenido para adultos, en la cual vende contenido exclusivo, logró la no despreciable suma de 50 mil suscritos, quienes querían ver en "otra faceta" a la actriz.

Así luce hoy Carmen Electra

