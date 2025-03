Actriz de Harry Potter se sumó a OnlyFans con particular contenido: "Únanse a mí en este nuevo y extraño viaje"

10 mar. 2025 - 17:55 hrs.

La actriz británica Jessie Cave es reconocida por su papel en la saga cinematográfica de Harry Potter, donde interpretó a Lavender Brown, la excéntrica bruja que se convirtió en el interés amoroso de Ron Weasley en las últimas tres entregas.

A sus 37 años, Jassie sigue ligada a la actuación, participando en diferentes proyectos como las serie "Buffering" y la película "The Thing with Feathers", estrenada en 2025. Sin embargo, recientemente la intérprete anunció que incursionará en un rubro totalmente distinto.

Actriz de Harry Potter se sumó a OnlyFans con particular contenido

Tal como lo han hecho varias celebridades, la mujer se unió a la plataforma de contenido para adultos OnlyFans. Si bien el sitio es conocido principalmente por su contenido sexual, Jessie utilizará el servicio de suscripción de otra manera. "Únanse a mí en este nuevo y extraño viaje", escribió.

En su perfil, la madre de cuatro hijos añadió una descripción entregando más detalles: "Exactriz de Harry Potter, escritora, dibujante y ahora especialista en cabello largo de Only Fans. Hago contenido especial sobre cabello que puede que te guste ¡Qué mágico!".

Jessie Cave/Instagram

Asimismo, remarcó que no realizará otro tipo de video. "No haré contenido sexual explícito. Podría estar en mi ropa interior. Responderé a mensajes directos. Si quieres algo específico, puedes enviarme un mensaje y estaré feliz de ver qué podemos hacer", señaló.

Cave abordó su decisión junto a su pareja, el comediante Alfie Brown, en su pódcast Before We Break Up Again, donde explicó que su público objetivo eran personas con un "fetiche" o interés por el cabello largo. Además, mencionó que se inspiró en la cantante Lily Allen, quien reveló haber ganado más dinero vendiendo fotos de sus pies que con su música.

En este contexto, mencionó que la idea surgió a raíz de los mensajes positivos que recibía a través de Instagram. "Nunca son comentarios sucios, pero recibo mucho interés en el tema del cabello, y pensé, a la mierda, voy a hacer algo que es muy específico", afirmó.

