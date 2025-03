"Sigo sin entender": Camila Andrade se refiere a supuesto embarazo suyo del que habló Raquel Argandoña en Only Fama

11 mar. 2025 - 16:09 hrs.

Durante su visita a "Only Fama", la noche del pasado viernes 7 de marzo, Raquel Argandoña defendió a rajatabla el haber contado que su exyerno, Pangal Andrade, se iba a convertir en padre, mucho antes que él y su novia, Melina Noto, lo hicieran público.

Para defender su punto, frente a los cuestionamientos de los panelistas del programa, Raquel aseveró que en ocasiones, otras figuras del espectáculo han revelado embarazos o indicios de, sacando a colación a Camila Andrade, y no se generó el revuelo que hubo en este caso.

Camila Andrade y la especulación sobre embarazos

Y es que a fines del año 2024, a Camila se le captó en una clínica junto a Kaminski, lo que para muchos significó que estaban pensando en agrandar su familia. Sin embargo, este trascendido no fue más que eso, un rumor, y se descartó un embarazo de la pareja.

El haber sido ejemplo de Raquel Argandoña hizo que Camila Andrade reflexionara sobre lo que fue vivir este episodio en el mundo de la farándula tiempo atrás. Mediante una transmisión en vivo de TikTok, la modelo partió diciendo, "después de que Raquel dijera eso, sigo sin entender de dónde confirman algo así. No puedo entender de dónde pueden decir de algo con tanta seguridad, eso me llama mucho la atención".

"Después sé que me paparazzearon en una clínica, que también me parece horrible porque si tú estás en la clínica es porque estás por una necesidad, por algo que te aqueja o buscando una ayuda", expresó, dejando en claro luego que una mujer puede ir al ginecólogo no solo porque será mamá.

"Ese es el costo de ser un personaje público o de entender que a veces hay noticias que son de interés público y ya como que uno también asume esa consecuencia. Pero yo les quiero decir que no es así, que no es cierto. Y que hay mil razones por las que las mujeres podemos ir a una consulta ginecológica, como un control, por ejemplo, que es normal", finalizó.

