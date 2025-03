11 mar. 2025 - 13:07 hrs.

El reconocido actor de cine Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa, fueron hallados sin vida el pasado 26 de febrero en extrañas circunstancias. Tras una exhaustiva investigación, se logró determinar cuáles fueron las causas de sus muertes.

Los primeros antecedentes develaron que el intérprete de 95 años falleció al menos nueve días antes de ser encontrado cerca de la cocina de su hogar. Por su parte, el cuerpo de Arakawa, de 63 años, fue hallado en el baño, junto a un frasco de pastillas.

Posteriormente, las autoridades comunicaron que el deceso de la pianista ocurrió el 11 de febrero, producto del síndrome pulmonar por hantavirus (SPH), una enfermedad infecciosa transmitida por roedores que causa estragos en el corazón y los pulmones.

Revelan la razón por la que el actor Gene Hackman no pudo pedir ayuda antes de su muerte

Una semana después, el 18 de febrero, el ganador del Oscar también falleció. Heather Jarrell, médica forense de Nuevo México, explicó que la causa de su muerte fue "la hipertensión y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, con la enfermedad de Alzheimer como factor contribuyente significativo".

En diálogo con el medio británico Daily Mail, Tom Ailin, amigo del matrimonio, explicó por qué Hackman no tuvo opción de pedir ayuda tras la muerte de su esposa, ya que no tenía teléfono ni contacto con el exterior. "No estaba interesada en la tecnología", afirmó.

Gene Hackaman y su esposa Betsy en 2024

Esta desconexión habría sido crucial para que no pudiera reaccionar tras la muerte de Betsy. "Gene estaba tan avanzado en su Alzheimer que deambulaba y no comía. Incluso si hubiera tenido teléfono, no podría haber pedido ayuda", afirmó.

Su deteriorada condición le habría impedido también darse cuenta de que mascota, una perra de 12 años llamada Zinna, se encontraba encerrada en su jaula. Cabe destacar, que sus otros dos perros lograron sobrevivir.

Doug Lanham, amigo cercano de Hackman y exsocio comercial, expresó su incredulidad hacer de que el actor no fuese capaz de llamar a los servicios de emergencia. "Todos sabíamos que estaba en las últimas etapas del Alzheimer, pero seguía escribiendo y pintando", declaró.

